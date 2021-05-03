وزيرة العدل تبحث مع السايح الإطار القانوني للانتخابات

استقبلت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن اليوم، بديوان الوزارة، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث شددت على أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية لضمان ممارسة المواطنين حقهم في الانتخابات.

هذا وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارة والمفوضية، لا سيما فيما يتعلق بالاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم نهاية العام، كما ناقش الإطار القانوني للانتخابات والآليات المتبعة وسبل تطويرها بما يتماشى والمعايير الدولية.

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب القضاة على ممارسة الرقابة القضائية في الانتخابات، والنظر في الطعون الانتخابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا