مساعٍ جديدة لحل أزمة الوقود في الجنوب

أكد نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح، ضرورة معرفة الخلل في عدم إيصال الوقود للجنوب ووضع ضوابط وإجراءات صارمة لردع المخالفين، والمتابعة للقضاء على الظواهر السلبية من نقص الوقود وتهريبه والمتاجرة به.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر شركة البريقة، ضم أبو جناح ورئيس لجنة الإدارة للشركة المهندس إبراهيم أبوبريدعة، وعدداً من المسؤولين، وذلك استكمالاً لاجتماعات سابقة بشأن الطرق الكفيلة بتزويد وإيصال الوقود للجنوب.

وقال أبوبريدعة إن الاجتماع جاء لوضع الحلول للمشاكل التي تحول دون وصول المنتجات النفطية إلى الجنوب، وشعورا بالمسؤولية تجاه أهالي الجنوب، وللمساهمة في رفع المعاناة عليهم، مطالباً شركات التوزيع بضرورة التعاون مع شركة البريقة لأنها مسئولية تضامنية تتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم في تحديد الكميات المطلوبة والمحطات العاملة حتى يصل الوقود إلى مستحقيه.

وأكد أبو جناح أنه لن يدّخر جهداً في الوقوف على هذا الملف، ومتابعته والعمل والتنسيق مع الجهات السيادية والأمنية في إيجاد الوسائل الكفيلة لوصول الوقود إلى كافة مناطق الجنوب.

واتفقت كلمات الحضور لشركات التوزيع ومديري الإدارات على ضرورة مراقبة محطات الوقود، ووضع عقوبات ضد المحطات غير الملتزمة، وإلى اعتماد المحطات العاملة وتحديد الكميات المطلوبة وتوزيعها وتوفير المولدات بالمحطات لتجنب انقطاعات الكهرباء، وشدد الجميع في ختام اجتماعهم على ضرورة تفعيل الجانب الأمني ومراقبة الطرقات لحماية السائقين ومركباتهم.

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