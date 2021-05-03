امغيب: أوغلو قال للمنقوش بشكل مبطن إن تركيا من أوصلتك لمنصبك

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مؤتمرها الصحفي، مع وزير الخارجية التركي، طالبت تركيا بضرورة المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من لـيبيـا، فكان رد الوزير التركي الذي لم يعجبه حديث وزيرة الخارجية، أن التدخل التركي هو من أوقف الحرب حتى تم التوصل لانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، ويعني وبشكل مبطن أن التدخل التركي والقوات التركية هى من أوصلك إلى هذا المنصب”.
وأضاف امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اعتقد أن نجلاء المنقوش أيضاً لم يعجبها رد الوزير التركي، وإنه كان عندها رد يسحقه ويضعه في حجمه لكن ما عساها تفعل وما عساها تقول في مدينة تسيطر عليها المليشيات يستقبل فيها الضباط الأتراك بانحناء الرأس، عندما تحدثت عن السيادة الوطنية هاجمها الكثير ممن يحسبون أنفسهم من أهلها “.
وعقدت وزير الخارجية «نجلاء المنقوش»، مؤتمرا صحافيا، مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش اوغلو»، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأشادت وزيرة الخارجية «نجلاء المنقوش» بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة كورونا، مؤكدة إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.
كما دعت تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، دعم بلاده حكومة الوحدة الوطنية، في سبيل المحافظة على أمن واستقرار ليبيا.
وأوضح أن لقاءه مع رئيس الحكومة تضمن نقاشا حول مذكرة التفاهم البحرية واختصاصاتها، والخطوات المتخذة حيالها في المستقبل.
كما بين أن المحادثات تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا.
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