امغيب: أوغلو قال للمنقوش بشكل مبطن إن تركيا من أوصلتك لمنصبك

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مؤتمرها الصحفي، مع وزير الخارجية التركي، طالبت تركيا بضرورة المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من لـيبيـا، فكان رد الوزير التركي الذي لم يعجبه حديث وزيرة الخارجية، أن التدخل التركي هو من أوقف الحرب حتى تم التوصل لانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، ويعني وبشكل مبطن أن التدخل التركي والقوات التركية هى من أوصلك إلى هذا المنصب”.

وأضاف امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اعتقد أن نجلاء المنقوش أيضاً لم يعجبها رد الوزير التركي، وإنه كان عندها رد يسحقه ويضعه في حجمه لكن ما عساها تفعل وما عساها تقول في مدينة تسيطر عليها المليشيات يستقبل فيها الضباط الأتراك بانحناء الرأس، عندما تحدثت عن السيادة الوطنية هاجمها الكثير ممن يحسبون أنفسهم من أهلها “.

وعقدت وزير الخارجية «نجلاء المنقوش»، مؤتمرا صحافيا، مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش اوغلو»، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشادت وزيرة الخارجية «نجلاء المنقوش» بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة كورونا، مؤكدة إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.

كما دعت تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، دعم بلاده حكومة الوحدة الوطنية، في سبيل المحافظة على أمن واستقرار ليبيا.

وأوضح أن لقاءه مع رئيس الحكومة تضمن نقاشا حول مذكرة التفاهم البحرية واختصاصاتها، والخطوات المتخذة حيالها في المستقبل.

كما بين أن المحادثات تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا.