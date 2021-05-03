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الحملة التوعوية للتطعيمات تصل مدينة درج

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل الفريق الطبي المرسل من قبل مكتب طوارئ صحة المجتمع، الحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

حيث قام الفريق بزيارة مدينة درج؛ للاطلاع على سير عمل حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وتم إعطاء بعض المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول التطعيم ضد فيروس كورونا للأطقم الطبية والطبية المساعدة، كما تمت زيارة وتقييم مراكز التطعيم ومراكز العزل والفلترة في المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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