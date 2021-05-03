الحملة التوعوية للتطعيمات تصل مدينة درج

يواصل الفريق الطبي المرسل من قبل مكتب طوارئ صحة المجتمع، الحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

حيث قام الفريق بزيارة مدينة درج؛ للاطلاع على سير عمل حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وتم إعطاء بعض المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول التطعيم ضد فيروس كورونا للأطقم الطبية والطبية المساعدة، كما تمت زيارة وتقييم مراكز التطعيم ومراكز العزل والفلترة في المدينة.

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