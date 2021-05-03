الصديق الصور يستلم مهامه رسميا نائبا عاما

استلم اليوم النائب العام الصديق الصور، مهامه رسميا من سلفه إبراهيم مسعود، القائم بأعمال النائب العام سابقا، وذلك بحضور وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومديري الإدارات بالوزارة.

وألقت الوزيرة كلمة هنأت فيها الصور بحصوله على ثقة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب لتسميته نائبا عاما، كما أشادت بالجهود التي قام بها القائم بأعمال النائب العام السابق، مؤكدة أن وزارة العدل على استعداد للعمل مع مكتب النائب العام لأجل إرساء دعامات العدالة وحماية المجتمع من الجريمة.

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