لتجهيز الوحدة الثانية.. فريق هندسي هندي يصل لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت

أكد مصدر بمحطة الخليج البخارية بسرت، وصول عددًا من المهندسين والفنيين بإحدى الشركات الهندية المتعاقدة مع شركة الإنشاءات الكهربائية برعاية الشركة العامة للكهرباء.

وأضاف المصدر، لوكالة الأنباء الليبية (وال)، أن “الفريق الهندسي سيبدأ العمل في تجهيز الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية بسرت المتوقفة منذ عام 2014 وذلك ضمن أربعة وحدات بالمحطة الأولى تم تشغيلها عام 2013 بإنتاجية ( 250) ميجاوات”.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تنفيذ محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، من أكبر المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة بليبيا.