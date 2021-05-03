أوضاع مأساوية بقسم العزل في زليتن.. نقص غذاء وأكسجين

أعلن قسم العزل بمدينة زليتن عن توقف شركة الضيافة عن تجهيز وجبات العاملين بقسم العزل، واقتصارها فقط على المرضى؛ لتراكم الديون من قبل وزارة الصحة.

ويعاني قسم العزل مجموعة من المشكلات، منها توقف مصنع الأكسجين عن إمداد قسم العزل بأسطوانات الأكسجين الطبي منذ أشهر، بالإضافة إلى توقف مرتقب لشركة النفايات الطبية التي لا تزال ملتزمة بنقل النفايات حتى اللحظة.

وطالب قسم العزل عبر منشور بالصفحة الرسمية لقسم العزل بسداد مرتبات العاملين بالمركز المتوقفة منذ سبعة أشهر، بالإضافة إلى سداد مستحقات الشركات العاملة بقسم العزل قبل أن يؤدي ذلك إلى إيقاف العمل بداخله.

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