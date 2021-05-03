مؤسسة النفط تعلن السيطرة على تسرّب “المازوت” قبالة طبرق

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين، السيطرة على تسرب الزيت الثقيل قبالة سواحل طبرق.

وأكدت مؤسسة النفط أن فرق مكافحة الانسكابات في شركتي الخليج والبريقة بإشراف إدارة الصحة والسلامة والبيئة في المؤسسة، نجحت في حصر “المازوت” المتسرب عند المصدر، كما نجحت في استكمال تطويق المصدر بحواجز مائية ماصة.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بالتنسيق مع شركتي سرت ورأس لانوف لتزويد فرق المكافحة العاملة بأنواع معينة من الحواجز البحرية؛ للقيام بتطويق وحصر وتنظيف المازوت المتصلب المنتشر في محاذاة الكورنيش، وقد تم توفير الكمية المطلوبة وهي الآن في طريقها إلى طبرق.

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