الكبير وأبو جناح يبحثان توفير وإيصال السيولة إلى المنطقة الجنوبية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماعه بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، خطة المصرف لتوفير وإيصال السيولة إلى المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية.

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