«الكوني» و«اللافي» يستقبلان وفدًا تركيًا برئاسة وزير الخارجية في طرابلس

استقبل عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي مساء الإثنين، بمدينة طرابلس، وفدًا تركيًا رفيع المستوى، ضم كلًا من مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية، وخلوصي آكار، وزير الدفاع، والفريق أول ياشار غولر، رئيس الأركان، وهاكان فيدان، رئيس جهاز المخابرات، وأفكان أعلا، نائب رئيس حزب العدالة والبناء، والوفد المرافق لهم.

وتناول اللقاء الذي حضره من الجانب الليبي، نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية؛ آفاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والأمنية، والعسكرية، والسياسية.

ووجه عبد الله اللافي، بصفته عضوًا للمجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، شكره لما قدمته تركيا من دعم ومساندة في كافة المجالات، ومساهمتها في الجهود الدولية الداعمة لاستقرارها.

ومن جانبه أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، على “ضرورة توحيد المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لما لها من أهمية للمساهمة في تأمين الحدود الليبية الجنوبية”، مردفًا أن “استقرار دول الجوار يعني بالأساس استقرار ليبيا”.

وعلى الجانب الآخر، أشاد مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية، بالتطور الملحوظ الذي تشهده العاصمة طرابلس، على المستوى الأمني، مجددًا دعم تركيا للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح «أوغلو» أن “تركيا مستمرة في دعم حكومة الوحدة الوطنية، وستواصل تنسيقها حتى تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار الكاملين، وتتوحد كافة مؤسساتها”، على حد قوله.