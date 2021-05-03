ليبيا

المغرب / بوابة افريقيا الاخبارية |

03 May, 2021

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، عددا من السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم بالمغرب.

ويتعلق الأمر بكل من إيريك إستواردو إسكوبيدو أيالا، السفير الموفض فوق العادة لكواتيمالا؛ وسوليكول سيلوكيزي السفيرة المفوضة فوق العادة لكازاخستان؛ و نيستور بانكوموكونزي السفير المفوض فوق العادة لبوروندي.

كما تباحث ناصر بوريطة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية فنلندا، بيكا هافيستو، أشادا الوزيران خلال هذه المباحثات، بالعلاقات الممتازة بين المغرب وفنلندا، وجددا رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها، بحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية.

وأوضح البلاغ، أنه بعد تأكيد زيارة بيكا هافيستو للمغرب في أقرب وقت، شدد الوزيران على أهمية تعزيز الحوار السياسي، وكذا الشراكة الاقتصادية الثنائية من خلال الانفتاح على محاور تعاون جديدة ومبتكرة، من قبيل تطوير سلاسل القيمة الجديدة والاقتصاد الأخضر.

وبالمناسبة اعرب هافيستو ،عن دعم فنلندا للنهوض بالشراكة الاستراتيجية النموذجية والمثمرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مجددا تثمين فنلندا للدور المهم الذي يضطلع به المغرب كفاعل حاسم في إفريقيا وكقطب مرجعي في مجال الاستقرار والتنمية.

وخلص البلاغ الى أن بوريطة وهافيستو ، اتفقا على مواصلة المشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما حول ليبيا ومنطقة الساحل، كما أعربا عن ارتياحهما للتنسيق بين المغرب وفنلندا على المستوى متعدد.