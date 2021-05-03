الصديق الصور يتسلم مهامه رسميًا نائبًا عامًا

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أُقيمت اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس مراسم التسليم والاستلام بين النائب العام الصديق الصور وسلفه القائم بأعمال النائب العام سابقًا إبراهيم مسعود.

وحضر المراسم وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومديرو الإدارات بوزارة العدل.

وأكدت عبدالرحمن استعداد وزارة العدل للعمل مع مكتب النائب العام لأجل إرساء دعائم العدالة وحماية المجتمع من الجريمة.

وكان مجلس النواب صوت، في أبريل المنصرم بأغلبية النواب الحاضرين على اعتماد الصديق الصور نائبًا عامًّا.