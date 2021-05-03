جلسة حوارية في مصراتة حول الاستحقاق الانتخابي القادم

شهدت مدينة مصراتة انعقاد جلسة حوارية حول انتخابات ديسمبر، نظمتها مؤسسة 2040 للسلام والتنمية.

وناقشت الجلسة الحوارية الأولى والتي انطلقت تحت عنوان “الاستحقاق الانتخابي القادم 24 ديسمبر”، الإطار القانوني للانتخابات، وبحثت في مدى استعداد الأجسام التشريعية لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، وأهم التحديات الأمنية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في التوعية والتثقيف ومراقبة الانتخابات.

حضر هذه الجلسة الحوارية، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، والعديد من القانونيين والسياسيين والمهتمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية