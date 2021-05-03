أوغلو لـ«المنفي»: مستمرون في دعم ليبيا وحريصون على مساندة المجلس الرئاسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلي، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء سُبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات.

وكان أوغلو، قال في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”:” التقينا اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني”.

وزعم الوزير التركي، دعم بلاده للمجلس الرئاسي، مبينا استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين.

وتابع:” شراكتنا الاستراتيجية تتطور في العديد من المجالات أبرزها الدفاع والأمن والتجارة والطاقة”.

ويجري تشاووش أوغلو زيارة إلى طرابلس رفقة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.