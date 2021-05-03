تكريم طالبين من حفظة كتاب الله بمركز مصعب بن عمير بمنطقة أولاد محمود

كرم مركز مصعب بن عمير لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة أولاد محمود في جبل نفوسة أمس، اثنين من طلبته الحافظين لكتاب الله.

حيث حضر حفل التكريم عدد من الأئمة وخطباء المساجد وأهالي الطلبة، بالإضافة إلى طلبة العلم وحفظة القرآن الكريم وأولياء أمور الطلبة.

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