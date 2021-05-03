الكتلة الوطنية بفزان: رصدنا مخالفات جسيمة في قائمة المرشحين للمناصب السيادية

أصدرت الكتلة الوطنية بفزان، بيانا، بشأن ترشيحات المناصب السيادية التي أرسلها مجلس النواب إلى المجلس الاستشاري للدولة، قالت فيه:” من خلال متابعتنا للأحداث الجارية والخاصة بتنفيذ خارطة الطريق لاستكمال مسارات الاتفاق السياسي بجنيف وبوزنيقة التي ترعاها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فإننا لاحظنا بعض المخالفات الجسيمة في تطبيق الاتفاق، وخاصةً فيما يخص توزيع المناصب السيادية بين المناطق”.

وأكد أعضاء الكتلة الوطنية، في بيانهم،:” هذه المخالفات على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في الأتي: المخالفة في تولي رئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا والتي من المفترض أنهما من حق المنطقة الجنوبية حسب الاتفاق، وعدم وضوح الآلية والمعايير التي تم على أساسها اختيار المترشحين للمناصب السيادية واستبعاد العديد من الكفاءات من المنطقة الجنوبية”.

وأضافت الكتلة:” بناءً على ما تقدم فإننا أعضاء الكتلة الوطنية بفزان نرفض رفضاً قاطعاً هذه المخالفات، ونستنكرها بشده”.

ودعا أعضاء الكتلة، أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة عن المنطقة الجنوبية الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم بهذا الشأن ووضع حد لهذه التجاوزات المخالفة للاتفاق السياسي الليبي.

واستطردت:” أننا نطالبهم بأن يتقو الله في ليبيا والشعب الذي انتخبهم وحمّلهم الأمانة ويختاروا المسؤولين بمعيار الكفاءة والمصلحة الوطنية وليس بمعيار القرابة والقبيلة”.

ودعا الأعضاء أيضا لجنة الـ 75 وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي أشرفت على هذا الاتفاق لتحمل مسؤولياتها الكاملة أمام الشعب الليبي، والالتزام بخارطة الطريق والتعامل مع الاتفاق السياسي كحزمة واحدة والتزام كافة الأطراف المعنية بتنفيده.