الغويل يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، سلامة الغويل، إن إيطاليا تشكل بالنسبة لليبيا منفذا للعبور نحو الأسواق الأوروبية،

الغويل أكد في تصريحات صحفية حرص ليبيا على تطوير علاقات الشراكة القائمة، والدفع بالاستثمارات الإيطالية في البلاد؛ لتحريك العجلة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، موضحا أن أوجه التعاون بين البلدين تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا، رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا، والتي أدت إلى انخفاض حاد في حجم التبادل خلال السنوات الماضية.

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