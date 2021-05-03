السفيرة البريطانية لـ «الكبير»: مستعدون للتعاون المشترك في مجالات النفط والكهرباء ومجابهة كورونا

التقت القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا، كايت إنجليش، مساء الإثنين، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في طرابلس.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمصرف المركزي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في بيان، أن السفيرة البريطانية أبدت خلال اللقاء استعداد بلادها لتعزيز التعاون بين وحدة المعلومات المالية الليبية ونظيرتها في بريطانيا وفي مجال بناء القدرات.

وتابع البيان، أن “الاجتماع تناول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي”.

وأردف البيان، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى “التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية في مجالات النفط والكهرباء ومجابهة جائحة «كورونا»”.

تجدر الإشارة إلى أن السفيرة البريطانية كانت قد التقت في وقت سابق برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث أعربت خلال ذلك اللقاء عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة بالرفع من مستوى إنتاج النفط وبناء القدرات.