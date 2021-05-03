المنفي يبحث مع الوفد التركي سبل تذليل تحديات المرحلة الانتقالية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ⁧‫مولود أوغلو‬ و⁧‫خلوصي أكار‬⁩، تحديات المرحلة الانتقالية وسُبل تذليلها. وحسب االمكتب الإعلامي للمنفي، «بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الإقتصادي».

وأجرى الوفد التركي مباحثات في العاصمة طرابلس الإثنين، حيث استقبل عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي بطرابلس الوفد برئاسة أوغلو، حيث تناولت المقابلة التي حضرتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش آفاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والأمنية، والعسكرية، والسياسية.

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كما استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الوفد التركي، حيث بحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، بحسب ما أفاد بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

ويضم الوفد التركي وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، ورئيس الأركان والفريق أول ياشار غولر ورئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان ، و نائب رئيس حزب العدالة والبناء، أفكان أعلا والوفد المرافق لهم.

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