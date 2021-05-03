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مؤسسة شباب 2040 تناقش بمصراتة الاستحقاق الانتخابي القادم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت مؤسسة 2040، جلسة حوارية في مدينة مصراتة، حول الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ الانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بهذا الشأن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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