مؤسسة شباب 2040 تناقش بمصراتة الاستحقاق الانتخابي القادم

نظمت مؤسسة 2040، جلسة حوارية في مدينة مصراتة، حول الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ الانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بهذا الشأن.
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قناة ليبيا
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