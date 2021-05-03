وزارة الداخلية تقيم حفل إفطار ببنغازي بحضور القطراني ومازن والعابد

أقامت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، إفطاراً جماعياً بمدينة بنغازي وذلك بحضور الوزير عميد خالد مازن، والنائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن وزير العمل علي العابد، شارك في حفل الإفطار، وأيضا وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم، وعددا من رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن وعدد من الضباط بالوزارة.

وكان خالد مازن وزير الداخلية، قد زار المنطقة الشرقية، وتفقد خلال الزيارة مديرية أمن بنغازي.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن وزير الداخلية، التقى خلال الزيارة عددًا من مديري الإدارات والمكونات والأجهزة التابعة للوزارة، وذلك للوقوف على سير العمل.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الوزارة ستسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لجميع المديريات في إطار خطتها لرفع كفاءة الأجهزة الشرطية وفي سعيها للمساهمة في الوصول بالبلاد للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021.