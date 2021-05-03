متقدمة على مصر والسعودية.. ليبيا تحتل المركز الـ 16 عربيا في حرية الصحافة

تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدر ”مراسلون بلا حدود” تقريرهم السنوي عن مؤشر حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم، حيث حلت ليبيا في الترتيب 16 عربيا و165 عالميا”.

ورغم تأخرها في التصنيف، إلا أنها تقدمت على دول عربية مستقرة أمنيا مثل مصر والبحرين والسعودية.

وسوء أوضاع الصحفيين، كل عام من سيئ إلى أسوأ، ويتذيل مؤشر تصنيف حرية الصحافة في ليبيا القائمة العربية والعالمية.

وشدد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي بالعاصمة، على أنهم ملزمون بحماية الصحفيين وتأمينهم.

وأبدى الدبيبة، استعداده لتذليل الصعاب باجتماع الصحفيين لإعلان ميثاق شرف صحفي، وتشكيل مؤسسة عليا تعنى بالصحافة وبإصدار تصاريح للصحفيين.

وعن أوضاع الصحفيين في الميدان، فقد دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إلى الحفاظ على سلامة الصحفيين الليبيين مثل الصحفيين في أي مكان٫ مطالبا الحكومات بمحاسبة أولئك الذين يستهدفون الصحفيين.

وأكد السفير الأمريكي أن عددا كبيرا جدا من الصحفيين يتعرض للمضايقة والسجن وحتى القتل المأساوي بسبب قيامهم بعملهم في أي مكان حول العالم.

وفي رسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 بعنوان “الصحافة منفعة عامة” قال إن الصحفيين يتعرضون في بلدان كثيرة لمخاطر شخصية كبيرة تشمل فرض قيود جديدة والرقابة وسوء المعاملة والاحتجاز وحتى الموت لمجرد قيامهم بعملهم، قائلا إن الوضع ما زال يزداد سوءا، حاثا الحكومات على بذل كل ما في وسعها لدعم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة ومتنوعة.