الوضع السياسي والأمني في ليبيا يتصدر طاولة اجتماعات وزراء خارجية الدول السبع الصناعية

تتصدر الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، طاولة اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، في العاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن بحث عدد من الملفات.

وذكرت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، أن “أجندة الاجتماع الوزاري تشمل الأوضاع في ليبيا وأفغانستان وسوريا والملف النووي الإيراني، فضلا عن مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، والعلاقات مع الاتحاد الروسي والأوضاع في بيلاروسيا وأوكرانيا وغرب البلقان.

ويعد الاجتماع الذي بدأ الاثنين ويستمر حتى الأربعاء القادم، أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية دول مجموعة السبع منذ بدء تفشي وباء كورونا المستجد، حيث عُقِد آخر اجتماع حضوري في أبريل 2019 بفرنسا، ومع انتشار فيروس كورونا وما حتمه من تدابير تباعد، جرت المحادثات منذ ذلك الحين عبر الفيديو.

وأشار بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بهذا الشأن، إلى أن “الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سيشارك في الاجتماع كما سيُطالب بمناقشة الأوضاع في ليبيا والقرن الأفريقي خاصة أثيوبيا والوضع الأمني في الصومال”.

كما سيناقش المشاركون في الاجتماع طيف واسع من المواضيع الأخرى منها محاربة وباء كورونا المستجد وطرق تأمين اللقاحات والعلاجات لمختلف دول العالم والتغير المناخي.

وتمت دعوة كل من الهند، استراليا، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، والأمين العام لرابطة جنوب شرق آسيا للمشاركة في هذا الاجتماع، وتتكون مجموعة السبع من دول (كندا، اليابان، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا).