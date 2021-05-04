ليبيا الان

احتكاك في عرض البحر بين البحرية الإيطالية والليبية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، أن فرقاطة تابعة للقوات البحرية تدخلت صباح الاثنين لإنقاذ 7 قوارب صيد إيطالية مهددة من زورق مطاطي عالي السرعة قادم من ساحل شرق ليبيا.

وقالت وكيلة الوزارة ستيفانيا بوتشاريللي إن “القوارب الإيطالية، التي كانت تمارس أنشطة الصيد في المياه الدولية، تم تأمينها واتجهت شمالا في وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وأضافت: “لم يعد بإمكاننا السماح لقوارب الصيد الإيطالية، التي تمارس أنشطتها بشكل شرعي في المياه الدولية، التعرض للتهديد أو حتى الاستيلاء عليها من قبل السلطات الليبية، كما حدث في 1 سبتمبر 2020”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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