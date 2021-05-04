الدبيبة: وجهتُ بتأسيس مؤسسة وطنية معنية بحماية حرية الصحافة

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة:” أدعو كل الصحفيين في ربوع ليبيا إلى توحيد الجهود من أجل ليبيا”.

وأضاف الدبيبة، خلال الحفل الذي أقيم في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:” لم تتمكن الحكومات السابقة بعد ثورة 17 فبراير من تنظيم القطاع وتطويره وحماية الصحفيين”.

ولفت إلى أن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات إصلاحية لتطوير الإعلام الرسمي وتأمين الصحفيين.

وتابع:” أصدرنا اليوم منشورا ملزما لكل المسؤولين بالدولة لحماية الصحفيين ودعم جهودهم، ومستعدّون لإصدار كل القوانين اللازمة لحماية حرية الصحافة”.

وشدد على أن الحكومة تؤكد استعدادها لتقديم كل التسهيلات لصياغة ميثاق شرف للمهنة، وتشكيل نقابات قوية وفاعلة للصحفيين”.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت اعتماد الجائزة التقديرية للصحافة تعبيرا عن اهتمامها بهذا القطاع المهمّ للتحول الديمقراطي.

وأوضح أن الحكومة وجّهت بتأسيس مؤسسة وطنية عليا مستقلة تُعنى بحماية حرية الصحافة وتنظّم منح التصاريح لإقامة المشاريع الإعلامية.

وبين أن هذه المؤسسة الوطنية ستتابع أيضا المواد المنشورة بما يضمن عدم تفشي خطاب الكراهية أو التحريض ضد استقرار ليبيا أو عرقلة تحوُّلها الديمقراطي، وضمان جودة المحتوى في الإعلام العام قبل الخاص.