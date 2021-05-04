ليبيا الان

الدبيبة: وجهتُ بتأسيس مؤسسة وطنية معنية بحماية حرية الصحافة

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة:” أدعو كل الصحفيين في ربوع ليبيا إلى توحيد الجهود من أجل ليبيا”.

وأضاف الدبيبة، خلال الحفل الذي أقيم في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:” لم تتمكن الحكومات السابقة بعد ثورة 17 فبراير من تنظيم القطاع وتطويره وحماية الصحفيين”.

ولفت إلى أن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات إصلاحية لتطوير الإعلام الرسمي وتأمين الصحفيين.

وتابع:” أصدرنا اليوم منشورا ملزما لكل المسؤولين بالدولة لحماية الصحفيين ودعم جهودهم، ومستعدّون لإصدار كل القوانين اللازمة لحماية حرية الصحافة”.

وشدد على أن الحكومة تؤكد استعدادها لتقديم كل التسهيلات لصياغة ميثاق شرف للمهنة، وتشكيل نقابات قوية وفاعلة للصحفيين”.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت اعتماد الجائزة التقديرية للصحافة تعبيرا عن اهتمامها بهذا القطاع المهمّ للتحول الديمقراطي.

وأوضح أن الحكومة وجّهت بتأسيس مؤسسة وطنية عليا مستقلة تُعنى بحماية حرية الصحافة وتنظّم منح التصاريح لإقامة المشاريع الإعلامية.

وبين أن هذه المؤسسة الوطنية ستتابع أيضا المواد المنشورة بما يضمن عدم تفشي خطاب الكراهية أو التحريض ضد استقرار ليبيا أو عرقلة تحوُّلها الديمقراطي، وضمان جودة المحتوى في الإعلام العام قبل الخاص.

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الدبيبة تأسيس حرية الصحافة حماية مؤسسة وطنية معنية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أحسنت دولة الرئيس واذا استمرت مسيرتك هكذا فإنك ستكون المنتخب من قبل جموع الشعب خلال الانتخابات القادمة بعد ان يئسوا من وجود مدافع عن حقوقهم ؟

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  • او ما شاغل همك الا الصحافة .؟!!
    كلها اجندات تونسية قطرية سودانية خليجية تُمارس الجهل على ليبيا –
    الليبيين موقفهم مغاير ولا يشاهدان دولة اخرى وليس تابع لاي جهة او دولة اخرى – ً
    فلهذا كفى بالعبث الإعلامي او العبث السياسي –
    وعلى الليبيين ان يكون موقفهم واضح فيما هو شرعي وواجب
    وما هو مثير للشبهات والشكوك
    وخاصة في تواجد الجاليات العربية المسمومة والتي تعمل فقط فالخفاء لتدمير الروح المعنوية لليبيين ومحاولة إنكار الجميل والجحود المترسب في قلوبهم وعقولهم –
    با يمكن تشيبيه الدولة الليبية
    بظروف اي دولة اخرى – مهما كانت الأسباب او الدوافع – وهذا الذي يجب ان يفهمه الليبيين الصادقين في قولهم وعملهم . اتجاه وطنهم ودينهم .

    رد

  • تو ما شاغل همكم الا الصحافة .؟!!
    كلها اجندات تونسية قطرية سوداني خليجية تُمارس الجهل على ليبيا –
    الليبيين موقفهم مغاير ولا يشبه اي دولة اخرى وليس تابع لاي جهة او دولة اخرى – ً
    فلهذا كفى بالعبث الإعلامي او العبث السياسي – والاداري
    وعلى الليبيين ان يكون موقفهم واضح فيما هو شرعي وواجب
    وما هو مثير للشبهات والشكوك
    وخاصة في تواجد الجاليات العربية المسمومة والتي تعمل فقط فالخفاء لتدمير الروح المعنوية لليبيين او اي مشاريع حقيقية لبناء مستقبل واضح وبفكر ليبي ووطني ومحاولة إنكار الجميل والجحود المترسب في قلوبهم وعقولهم
    لبعض هذه الجهات المحسوبة عالليبيين – لا يمكن تشيبيه الدولة الليبية
    بظروف اي دولة اخرى – مهما كانت الأسباب او الدوافع – وهذا الذي يجب ان يفهمه الليبيين الصادقين في قولهم وعملهم . اتجاه وطنهم ودينهم .

    رد