‎10 وزراء يشاركون نزلاء دار الوفاء وجبة الإفطار

‎شاركت وزير الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال” مساء الإثنين، نزلاء دار الوفاء وجبة الإفطار؛ بحضور وزراء كل من الشؤون الاجتماعية، والعدل، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والبيئة، والخدمة المدنية، والدولة لشؤون الهجرة، والدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوات عن مجلس النواب، إلى جانب القطاعات الخدمية التابعة للحكومة، وكان في استقبالهم، مدير الدار وعدد من العاملين بها.

‎وقالت الوزيرة، خلال كلمة لها، على مأدبة الإفطار، إن زيارتها تأتي في إطار الاطمئنان على صحة أمهاتنا وآبائنا حيث نعيش معهم أجواء أسرية رمضانية للتأكيد على وقوفنا إلى جانبهم لاسيما خلال هذه الأيام الفضيلة.

‎وقامت الوزيرة بجولة داخل أجنحة الدار، تفقدت خلالها، أحوال النزلاء، حيث أثنت على المجهودات المبذولة من قبل القائمين على الدار لإحاطة المسنين بالرعاية التامة وتوفير البيئة الصالحة لهم .

‎وفي الختام، قدمت وزير الدولة لشؤون المرأة بعض الإحتياجات لنزلاء بالدار الوفاء، وأثنت للعاملين بالدار على ترحيبهم واستقبالهم واستضافتهم، متمنية لهم المزيد من العطاء لهذه الشريحة التي تحتاج إلى البسمة والكلمة الطيبة.

ومن ناحية أخرى، قدم وزير التعليم التقني والفني درع للعاملين بدار الوفاء تقديرا من الوزارة لمجهوداتهم اتجاه المسنين بالدار.