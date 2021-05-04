‎10 وزراء يشاركون نزلاء دار الوفاء وجبة الإفطار

شاركت وزير الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال” مساء الإثنين، نزلاء دار الوفاء وجبة الإفطار؛ بحضور وزراء كل من الشؤون الاجتماعية، والعدل، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والبيئة، والخدمة المدنية، والدولة لشؤون الهجرة، والدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوات عن مجلس النواب، إلى جانب القطاعات الخدمية التابعة للحكومة، وكان في استقبالهم، مدير الدار وعدد من العاملين بها.
وقالت الوزيرة، خلال كلمة لها، على مأدبة الإفطار، إن زيارتها تأتي في إطار الاطمئنان على صحة أمهاتنا وآبائنا حيث نعيش معهم أجواء أسرية رمضانية للتأكيد على وقوفنا إلى جانبهم لاسيما خلال هذه الأيام الفضيلة.
وقامت الوزيرة بجولة داخل أجنحة الدار، تفقدت خلالها، أحوال النزلاء، حيث أثنت على المجهودات المبذولة من قبل القائمين على الدار لإحاطة المسنين بالرعاية التامة وتوفير البيئة الصالحة لهم .
وفي الختام، قدمت وزير الدولة لشؤون المرأة بعض الإحتياجات لنزلاء بالدار الوفاء، وأثنت للعاملين بالدار على ترحيبهم واستقبالهم واستضافتهم، متمنية لهم المزيد من العطاء لهذه الشريحة التي تحتاج إلى البسمة والكلمة الطيبة.
ومن ناحية أخرى، قدم وزير التعليم التقني والفني درع للعاملين بدار الوفاء تقديرا من الوزارة لمجهوداتهم اتجاه المسنين بالدار.
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