وزيرة العدل تستقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

طرابلس 03 مايو 2021 (وال) -استقبلت وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الإثنين، بديوان الوزارة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السيد عماد السائح.

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء برئيس المفوضية، وشددت على أهمية الدور الذي تقوم به لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخابات .

وناقش الاجتماع أيضا أوجه التعاون بين الوزارة والمفوضية، و لاسيما فيما يتعلق بالاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم نهاية العام، كما ناقش الاجتماع الإطار القانوني للانتخابات والآليات المتبعة، وسبل تطويرها بما يتماشى والمعايير الدولية.

كما تم التأكيد على أهمية تدريب القضاة على ممارسة الرقابة القضائية على الانتخابات والنظر في الطعون الانتخابية. (وال- طرابلس) س خ

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