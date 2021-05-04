وزير الشؤون الاجتماعية تقيم مأدبة إفطار على شرف نزلاء دار الوفاء

طرابلس 04 مايو 2021 (وال)- أقامت وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة وفاء الكيلاني ليلة أمس، مأدبة إفطار على شرف نزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين.

وحضر المأدبة السادة الوزراء؛ وزير الدولة لشوؤن المرأة الأستاذة حورية طرمان، و وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور سلامة الغويل، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ووزير التعليم التقني الدكتور يخلف السيفاو، ووزير التعليم العالي الدكتور عمران القيب، وزير الهجرة السيد اجدير معتوق، ووزير العدل حليمة البوسيفي، ووزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي، والنائبات هناء ابوذيب ، وسعاد الشبلي، وأسماء الخوجة، ومدير مركز الدراسات الاجتماعية السيد هيثم المبروك.

وقد ألقيت على هامش المأدبة الكلمات المعبرة والداعية لمزيد من الاهتمام بنزلاء الدار، والإشادة بالدور الإنساني الذي تقوم به وزير الشؤون الاجتماعية تجاه هذه الفئة.

من جهتها، أكدت الدكتورة وفاء بأن مشاركة النزلاء الإفطار في هذا الشهر الكريم، هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، مشددة على حرصها الدائم لمساندة ودعم دار الوفاء بشكل دائم.

وقدمت إدارة دار الوفاء درعا للسيدة معالي الوزير، تقديرا لجهودها المضنية لخدمة هذا المرفق الاجتماعي الإنساني .

كما تم دعم دار الوفاء ببعض المستلزمات والاحتياجات الطبية .

وفي ختام المأدبة قام الضيوف بجولة تفقدية داخل أروقة الدار وملحقاتها، للاطلاع عليها وتفقًد أحوال النزلاء. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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