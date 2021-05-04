وزير العدل الأسبق: مغادرة القوات الأجنبية مطلب وطني أصابت “المنقوش” في الإصرار عليه

قال صلاح المرغني وزير العدل الأسبق، إن “الإصرار على مطلب مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة الترك والطليان والمرتزقة والسوريين وغيرهم من روس أو ملل أخرى مطلب وطني واضح يدعمه موقف أممي ودولي”.

وأضاف «المرغني» في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، “أصابت السيدة نجلاء المنقوش في الإصرار عليه علنا وبصوت عال في كل محفل”، مردفًا “الأصوات الباهتة والمشككة في مطلب جلاء الأحذية الأجنبية عن تراب الوطن هي “جديد قديم” من نفس النوع الذي خبره الآباء ودفعنا ثمنه دماء وقتلا وتشريدا وإبادة”.

وأوضح أنه “من الأفضل. للترك والطليان والروس وغيرهم المغادرة بسلام قبل أن يستفيق الليبيون الشرفاء ويتحدوا ويطردونهم ضربا بالأحذية أو مقاومة وتحريرًا إن لزم”.