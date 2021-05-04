سهيل الغرياني: استقبال حليفنا التركي في المطار كان ضعيفاً

رأى سهيل، نجل الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب، أن استقبال «حليفهم» التركي في المطار كان ضعيفاً.

وقال الغرياني الصغير، المدير التنفيذي لقناة التناصح ذراع والده الإعلامية، والمتنقل في الإقامة ما بين إسطنبول ولندن، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لما يكون عندك قريبك أو صديق غالي جايك. تمشي تستقبله في المطار، مش تبعتله تاكسي تجيبه لحوشك”.

وأضاف “استقبال ضعيف لحليف ووزير كهذا في المطار، الانطباعات الخاصة هي أساس العلاقات وصنع اللوبيات، مش الفلوس”.

وكان مروان الدرقاش الناشط السياسي من مصراتة والمقرب من المفتي المعزول، قد أعرب عن استياءه من طريقة استقبال الوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار.

وكتب الدرقاش على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “هل يُعقل .. وزير دفاع كان سبباً في منع سقوط طرابلس وحماية المدنيين وحليف قوي يتم استقباله بواسطة رئيس أركان؟.. هذا مؤشر سئ للغاية ورسالة سلبية للحليف التركي. رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الكبرى على هذا الخطأ الفادح”.

ووصل أمس وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ورئيس الأركان العامة التركي يشار جولر، ورئيس الاستخبارات، إلى العاصمة طرابلس.

واستقبلهم رئيس الأركان المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج “محمد الحداد” وآمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، المعينين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.