“السباعي”: وزير الخارجية التركي أسمع “المنقوش” الكلام الذي يجب أن تسمعه

أثنى علي السباعي، عضو مجلس النواب المقاطع وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، على كلمة وزير خارجية تركيا، في طرابلس، والتي جاءت ردًا على مطالبة نجلاء المنقوش تركيا بالمساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال «السباعي»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي في طرابلس قبل قليل، أسمع نظيره الليبي الكلام الذي يجب أن يسمعه، وبين له الحقيقة التي حاول الأخير تجاهلها”!.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية «نجلاء المنقوش»، كانت قد عقدت مؤتمرا صحافيا، مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش اوغلو»، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وطالبت «المنقوش» تركيا، خلال المؤتمر الصحفي، بضرورة المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من لـيبيـا، فكان رد الوزير التركي الذي لم يعجبه حديث وزيرة الخارجية، أن التدخل التركي هو من أوقف الحرب حتى تم التوصل لانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، وهو الأمر الذي فسره المتابعين للمشهد الليبي بأنه “يعني وبشكل مبطن أن التدخل التركي والقوات التركية هى من أوصلك إلى هذا المنصب”.