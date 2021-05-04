«قشوط»: زيارة رئيس المخابرات التركية لطرابلس دليل على وجود أمر خطير

زعم سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لمليشيات «بركان الغضب»، أن زيارة رئيس المخابرات التركية إلى طرابلس، يعد دليلا على وجود أمر خطير يحاك ضدهم.

وقال قشوط، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “وجود رئيس المخابرات التركية دليل على وجود أمر خطير يحبك ضدنا”.

وأضاف “وزيرة الخارجية المنقوش؛ أصبحت تصريحاتها واضحة شيئا فشيء نحو إفشال العلاقات الليبية التركية، بإشارتها إلى تركيا دون الإشارة لمرتزقة روسيا وجنجاويد في أكثر من محفل ومؤتمر صحفي”، بحسب وصفه.

ووصل أمس وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” ورئيس الأركان العامة التركي يشار جولر، ورئيس الاستخبارات، إلى العاصمة طرابلس.

واستقبلهم رئيس الأركان المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج “محمد الحداد” وآمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، المعينين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وصل طرابلس اليوم.

أضافت الخارجية التركية: “الوفد سيناقش مع الجانب الليبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية” على حد قولها.