بريطانيا تعرب عن استعدادها لدعم ليبيا في مجال المعلومات المالية

ليبيا – أعربت القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا كيت إنغليش عن استعداد بلادها إلى تعزيز التعاون بين وحدة المعلومات المالية الليبية ونظيرتها في بريطانيا.

موقف إنغليش جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن المصرف المركزي في طرابلس طالعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمع المحافظ الصديق الكبير في العاصمة، وفيه أشارت الديبلوماسية البريطانية إلى إمكانية قيام بلادها بدعم ليبيا في مجال بناء القدرات.

وأضاف البيان: إن اللقاء تناول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، فضلًا عن التعاون بين المصرف وحكومة الوحدة الوطنية في مجالات النفط والكهرباء ومجابهة وباء كورونا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية