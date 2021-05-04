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بريطانيا تعرب عن استعدادها لدعم ليبيا في مجال المعلومات المالية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعربت القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا كيت إنغليش عن استعداد بلادها إلى تعزيز التعاون بين وحدة المعلومات المالية الليبية ونظيرتها في بريطانيا.

جانب من لقاء الكبير مع القائم بأعمال السفارة البريطانية

 

موقف إنغليش جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن المصرف المركزي في طرابلس طالعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمع المحافظ الصديق الكبير في العاصمة، وفيه أشارت الديبلوماسية البريطانية إلى إمكانية قيام بلادها بدعم ليبيا في مجال بناء القدرات.

وأضاف البيان: إن اللقاء تناول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، فضلًا عن التعاون بين المصرف وحكومة الوحدة الوطنية في مجالات النفط والكهرباء ومجابهة وباء كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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