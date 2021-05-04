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البشتي: تصريح الأتراك بالبقاء ببلادنا يعكس فجوراً لم أسمع بمثله سابقاً

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، التصريحات التركية الأخيرة، حول مسألة البقاء في ليبيا، والتي وصفها بـ “المستفزة” والتي تعكس “فجورًا” لم يسمع مثله من قبل.

وتساءل  «البشتي»، عبر منشور له على صفحته الشخصية بفيسبوك، قائلًا: «هل الأتراك – أو غيرهم – كتبوا معنا عقد زواج لا يمكن معه طلاق؟! ، أي هل العصمة باتت بأيديهم؟! “.

وتابع؛ “تصريح الأتراك بحقهم في البقاء ببلادنا مستفز ويعكس فجورا لم أسمع بمثله سابقا”.

وأوضح «البشتي»، أن “كل القوانين والأعراف تسمح بالطلاق، ولا يمكنهم أن يفرضوا علينا بقاءهم في بلادنا غصبا عنا إن أردنا خروجهم “.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • قول عملاءهم ان التركي حليف هو فجور يفوق فجور الاتراك فمن العملاء من قال كنا نستجدي في الاتراك غير يا اسويدي تعالوا وانتهكوا كرامتنا ومنهم من قال الاتراك مرحب بهم في غرفة نومي أنا واصغاري فالاتراك سيمشوا بالمبدأ القائل من حل زنبيلوا عبيلو فلولا العملاء ما دخلوا الاتراك ليبيا

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  • تعودنا على الجعجعة الفارغة للاتراك وفى النهاية نراهم يتراجعون فلقد راينا من قبل اردوغان وهو يظهر امام خريطة ليبيا ويتوعد باحتلال موانئ النفط وعندما ظهر قاهر الاخوان فى سيسى برانى وقال ان سرت الجفرة خط احمر راينا اردوغان كالكلب الجربان عندما سأله الصحفيين هل تواجه الجيش المصرى فى ليبيا فاتخرس فالجعجة سهلة ولكن وقت الجد طلع جرذ وايضا راينا اردوغان يعد الاخوان بانه سيعيد مرسى للقصر ويرفض الانقلاب والان نراه يطرد الاخوان ويتودد للسيسى ويتمنى مقابلته فسياسات اردوغان الغبية جعلت تركيا معزولة وتتعرض للمزيد من الانتكاسات فامريكا اعترفت بمذابح الارمن والاتحاد الاوربى رفض رسميا طاب تركيا الانضمام للاتحاد الاوربى والسعودية تشارك فى مناورة جوية مع اليونان وقبرص توقع اتفاقية دفاع مشترك مع قبرص واردوغان كلب جربان مستعد لتقديم الخرفان قربان ولكن فات الاوان فلم يعد لهم فيمة اصلا بعد سقوطهم فى كل مكان ومرشدهم العام دخل عالم النسيان فاردوغان اصبح يتيما بعد ان رحل ترامب الذى جعل منه كلب مسعور ينفذ الادوار ااقذرة له اما بايدن فتوعده واكد انه سيدعم المعارضة لاسقاطه ولهذا تجد اكار الحمار ورئيس اركانه منبوذين فى ليبيا بعد رحيل السراج وباعتراف الخرفان انفسهم ان استقباله فاتر لان تركيا اصبحت منبوذة عالميا

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