البشتي: تصريح الأتراك بالبقاء ببلادنا يعكس فجوراً لم أسمع بمثله سابقاً

استنكر المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، التصريحات التركية الأخيرة، حول مسألة البقاء في ليبيا، والتي وصفها بـ “المستفزة” والتي تعكس “فجورًا” لم يسمع مثله من قبل.

وتساءل «البشتي»، عبر منشور له على صفحته الشخصية بفيسبوك، قائلًا: «هل الأتراك – أو غيرهم – كتبوا معنا عقد زواج لا يمكن معه طلاق؟! ، أي هل العصمة باتت بأيديهم؟! “.

وتابع؛ “تصريح الأتراك بحقهم في البقاء ببلادنا مستفز ويعكس فجورا لم أسمع بمثله سابقا”.

وأوضح «البشتي»، أن “كل القوانين والأعراف تسمح بالطلاق، ولا يمكنهم أن يفرضوا علينا بقاءهم في بلادنا غصبا عنا إن أردنا خروجهم “.