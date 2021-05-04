الكريوي: زمن التأميم انتهى في ليبيا وهي مستعدة لقبول الاستثمارات الأجنبية

ليبيا – كشف مدير إدارة التعاون الدولي بهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عز الدين الكريوي عن مساعٍ لحكومة الوحدة الوطنية لتفعيل القوانين الاستثمارية.

الكريوي أوضح في تصريحات صحفية لقناة “الشرق بلومبيرغ” السعودية تابعتها صحيفة المرصد أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تفعيل قانون الاستثمار، من أجل دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن زمن التأميم في ليبيا قد انتهى، وأن القوانين تحمي المشاريع الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف الكريوي أن الفرص الاستثمارية متوفرة بالآلاف لرؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار في ليبيا في قطاعي الصناعات الغذائية والثقيلة، وصولًا إلى الاستثمار في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والنقل البحري والجوي، فضلًا عن القطاعات الأخرى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية