أبو جناح يزور شركة البريقة لتسويق النفط بهدف بحث توفير الوقود للجنوب

ليبيا – عقد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماع مع رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبو بريدعة وعدد من المعنيين.

بيان صحفي صادر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد، أكد إن الاجتماع الذي احتضنته صالة الاجتماعات في مقر شركة البريقة لتسويق النفط في طريق المطار بالعاصمة طرابلس، حضره مستشارو أبو جناح وعضو لجنة الإدارة للتزويد والخدمات، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصحة والسلامة والبيئة.

وأضاف البيان: إن الاجتماع حضره أيضًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عضو لجنة الإدارة للتجارية والمالية، وعضو لجنة الإدارة للهندسة وتقنية المعلومات، ومدير عام العمليات للمناطق الجنوبية والغربية، ومدير عام الإدارة التجارية، ورؤساء مجالس ومديرو شركات التوزيع الشرارة الذهبية والراحلة وليبيا نفط والطرق السريعة.

وبحسب البيان، تم استهلال الإجتماع بكلمة لرئيس لجنة الإدارة للتأكيد على أن عقده يأتي في إطار وضع الحلول والطرق الكفيلة بوصول المنتجات النفطية إلى الجنوب، واستشعارًا بالمسئولية تجاه أهل المنطقة والمساهمة في رفع المعاناة عنهم في مجال توفير هذه المنتجات.

وطالب رئيس اللجنة شركات التوزيع بضرورة التعاون مع شركة البريقة في مجال المسؤولية التضامنية التي تتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم في تحديد الكميات المطلوبة والمحطات العاملة، حتى يصل الوقود إلى مستحقيه ليعلن بعدها أبو جناح عن رؤيته في كلمة أخرى.

وأكد أبو جناح في كلمته أن الجنوب جزء لا يتجزأ من الوطن، ويجب تضافر جهود الجميع في حل مشاكله حتى ينعم مواطنوه بكافة حقوقهم، متطرقًا إلى ضرورة معرفة الخلل ووضع ضوابط وإجراءات صارمة لردع المخالفين والتعاون في التوزيع والمتابعة للقضاء على الظواهر السلبية لنقص الوقود وتهريبه والمتاجرة به.

وشدد أبو جناح على سعيه للوقوف على هذا الملف ومتابعته والعمل والتنسيق مع الجهات السيادية والأمنية، لإيجاد الوسائل الكفيلة لوصول الوقود إلى كافة مناطق الجنوب، وهو ذات ما ذهب إليه المجتمعون ممن أكدوا أهمية ضرورة مراقبة محطات الوقود.

ونبه المجتمعون إلى ضرورة وضع عقوبات ضد المحطات غير الملتزمة واعتماد العاملة منها وتحديد الكميات المطلوبة وتوزيعها وتوفير المولدات بالمحطات لتجنب انقطاعات الكهرباء، مع التأكيد على ضرورة تفعيل الجانب الأمني ومراقبة الطرقات لحماية السائقين ومركباتهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية