«باشاغا»: بحثت مع «كوبيش» ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات

أكد فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق السابق، أنه بحث مع يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية من قبل لجنة الحوار وعرضها على مجلس النواب.

وقال باشاغا في سليلة تدوينات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تناقشت اليوم مع السيد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحددة للدعم في ليبيا في عدة مواضيع أهمها ضرورة الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية من قبل لجنة الحوار وعرضها على مجلس النواب”.

وأضاف “شددنا على أهمية الالتزام بخارطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر كونها الوسيلة الوحيدة لحل سياسي دائم ومستدام في ليبيا”.

وتابع “أكدت على ضرورة دعم المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها مؤسسة فنية وإبعادها عن أية تجاذبات من شأنها تأخير مشاريعها الحالية للتجهيز للانتخابات”.

واستطردت “تطرقنا للحديث عن الوضع الأمني وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي. إضافة لضرورة التعاون بين القيادات العسكرية بين الشرق والغرب من أجل تأمين الجنوب”.

واستكمل “ناقشنا معا ضرورة استكمال مسار تغيير المناصب السيادية حتى يمارس من يديرها أعمالهم وفق ولاية قانونية كاملة وصحيحة”.

وواصل “أملي أن يستفيد الأمين العام للأمم المتحددة من الزخم الدولي الحالي بشأن ليبيا ودعم استقرارها ووحدة أراضيها بما في ذلك بحث تنفيذ قراراي مجلس الأمن 2570 و2571 وإجراء اتصالاته مع قادة الدول الكبرى الذين يعتزمون عقد قمة G7 الشهر المقبل”.