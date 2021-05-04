“قصودة”: أوغلو حريص على مصالحنا وهو وزير خارجية ليبيا وليس “وزيرة الصدفة”

اعتبر إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، أنه لا يجب استبدال حليف بحجم تركيا، بوهم اسمه “السيادة الوطنية”، منتقدًا في الوقت نفسه نجلاء المنقوش واصفًا إياها بـ “وزيرة الصدفة”.

وقال «قصودة»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “لا يمكن لمحترف سياسة أو من يملك اجندات وطنية أن يستبدل حليف بحجم تركيا التي نحتاجها في زيادة تبادل الحجم الاقتصادي ومساعدتنا في تأهيل مؤسسات الدولة وتوقيع على اتفاقيات أكبر في مجال التدريب و تسليح الجيش وتبادل المعلومات الأمنية ومكافحة الارهاب بوهم اسمه «السيادة الوطنية»”، بحسب زعمه.

وتابع في تغريدة أخرى، موضحًا؛ “بالنسبة لي مولود شاويش اوغلو هو وزير خارجية ليبيا و الحريص على مصالحنا”، لافتًا؛ “بعيدا عن وزيرة الصدفة التي لا تعرف أبجديات السياسة الدولية ولا المصالح المشتركة”.