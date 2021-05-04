ليبيا الان

“قصودة”: أوغلو حريص على مصالحنا وهو وزير خارجية ليبيا وليس “وزيرة الصدفة”

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر  إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، أنه لا يجب استبدال حليف بحجم تركيا، بوهم اسمه  “السيادة الوطنية”، منتقدًا في الوقت نفسه نجلاء المنقوش واصفًا إياها بـ “وزيرة الصدفة”.

وقال «قصودة»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “لا يمكن لمحترف سياسة أو من يملك اجندات وطنية أن يستبدل حليف بحجم تركيا التي نحتاجها في زيادة تبادل الحجم الاقتصادي ومساعدتنا في تأهيل مؤسسات الدولة وتوقيع على اتفاقيات أكبر في مجال التدريب و تسليح الجيش وتبادل المعلومات الأمنية ومكافحة الارهاب بوهم اسمه «السيادة الوطنية»”، بحسب زعمه.

وتابع في تغريدة أخرى، موضحًا؛ “بالنسبة لي مولود شاويش اوغلو هو وزير خارجية ليبيا و الحريص على مصالحنا”، لافتًا؛ “بعيدا عن وزيرة الصدفة التي لا تعرف أبجديات السياسة الدولية ولا المصالح المشتركة”.

 

الوسوم

أوغلو قصودة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ولكن ياسيد /قصودة السيدة الوزيرة تعرف مباديء الوطنية التي فقدتوها انت وامثالك مقابل منافع مادية زائلة….لعنة الله علي الخونة والعملاء…قريبا سيبيعكم القردوغان كما باع خوان مصر…لن تنفعكم شقق اسطنبول ورصيدكم بالدولار المنهوب من خزينة مصرف ليبيا المركزي بالاعتمادات الوهمية….سيرميكم القردوغان قريبا فهو تاجر يبيع عندما يري مصلحته في البيع اكبر من الاحتفاظ بفضلات ….هذه هي السياسة..

    رد

  • متخلف عقليا عايش فى اوهام ولايرى ما يحدث لخرفان مصر فى تركيا باعهم اردوغان بعد ان كانوا يلعقوا حذائه وظنوا انه سيعيدهم لحكم مصر وهو من اسكتهم بعد نباح سبع سنوات ويستعد الان لتسليمهم لقاهر الاخوان المشير السيسى فليس امام اردوغان الغرقان الان الا الاذعان لكل شروط السيسى بعد ان دخل فى حارة مسدودة فالامريكان اعترفوا بمذابح الارمن واوربا رفضت رسميا طلب تركيا الانضمام للاتحاد الاوربى وفشل اردوغان فى الوصول لنفط ليبيا او غاز المتوسط لوجود خوزايق خمراء وتوقيع قبرص اتفاقية دفاع مشترك مع اسرائيل اما هذا المتخلف عقليا الذى يسخر من السيادة الوطنية لانه واطى ولوطى ارتضى ان يلعق حذاء اردوغان رغم انه يقدمهم قربان للشجعان فالخائن دائما يعيش كلبا ويموت كلبا لاقيمة له اتفوووووه عليك قذر ومنحط وديوث لا تعرف معنى الشرف اما المرأة الحديدية وزيرة الخارجية فنالت ثقة نواب الشعب باغلبية ساحقة ولا يعنبها راى قلة من الخونة من حثالة المجتمع تعودت على بيع شرفها فى خيام النكاح ولا يعنيها شرف الوطن مكانك قرقارش يامختل عقليا

    رد

  • اهم مايميز اردوخان انه ينقلب بسرعة على من تحالفوا معه ويبيعهم بسهولة بداية من فتح غولن الذى اوصله للسلطة ظنا انه يدافع عن الاسلام واستولى اردوغان على اموال جمعيات فتح الله غولن الخيرية ثم انقلب على اقرب المقربين له احمد داود اوغلو رئيس وزراءه السابق ومهندس الاقتصاد على باباغان وغيرهم والان اردوغان طمعان فى ثروات الاخوان عنده ليعالج بها اقتصاده المنهار فلجأ لحيلة ماكرة يتخلص منهم ويشلمهم لقاهر الاخوان السيسى ويستولى على ثرواتهم التى جمعوها من مال حرام وفى نفس الوقت يتودد لمصر قلب العروبة كما يقول اردوغان الان بعد انقلب على الخرفان وش الفقر ليحاول كسب ود قاهر الخرفان ومستعد لقبول كافة شروطه فارسل هذا الوفد العسكرى لبحث كيفية الانسحاب من ليبيا قبل ان يقابل رئيس الاستخبارات التركية نظيره المصرى ويطمع اردوغان فى مقابلة السيسى بعد ان يستجيب لكل شروطه وعلى استعداد ايضا لارضاء المشير خليفة حفتر وللتخلص من خوان ليبيا بعد ان ادرك انهم عبئ ثقيل عليه بغباؤهم الشديد وبعد ان يستولى على ثروتهم عنده يسلمهم للمشير ليدخلهم السجون ويتخلص من غباوتهم

    رد