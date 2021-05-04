كوبيش وباشاغا يؤكدان أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في ديسمبر

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا على أهمية الالتزام بخارطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر كونها الوسيلة الوحيدة لحل سياسي دائم ومستدام في ليبيا.

وبين باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه بحث الاثنين مع كوبيش عدة مواضيع أهمها ضرورة الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية من قبل لجنة الحوار وعرضها على مجلس النواب .

وأضاف أنه جرى التطرق للوضع الأمني وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي. إضافة لضرورة التعاون بين القيادات العسكرية بين الشرق والغرب من أجل تأمين الجنوب كما جرى التباحث حول ضرورة إستكمال مسار تغيير المناصب السيادية حتى يمارس من يديرها أعمالهم وفق ولاية قانونية كاملة وصحيحة.

وأكد باشاغا خلال اللقاؤ على ضرورة دعم المفوضية العليا للانتخابات بإعتبارها مؤسسة فنية وإبعادها عن أية تجاذبات من شأنها تأخير مشاريعها الحالية للتجهيز للإنتخابات.معربا عن أمله في أن يستفيد الأمين العام للأمم المتحددة من الزخم الدولي الحالي بشأن ليبيا ودعم إستقرارها ووحدة أراضيها بما في ذلك بحث تنفيذ قراراي مجلس الأمن 2570و 2571 وإجراء إتصالاته مع قادة الدول الكبري التي يعتزمون عقد قمه G7 الشهر المقبل.