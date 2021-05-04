المنقوش تطالب تركيا بدعم إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا – دعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ كافة ما ورد باتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين.

المنقوش أوضحت خلال خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعها بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة طرابلس تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن هذا التنفيذ يتضمن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.

بدوره رفض أوغلو مساواة تواجد قوات بلاده في ليبيا بما وصفها بمجموعات غير شرعية، مبينًا أن التعاون في إطار مذكرة التفاهم منع البلاد من الوقوع في حرب أهلية، فيما مهد الدعم التركي الطريق لمنح الفرصة لوقف إطلاق النار وتشكيل سلطة سياسية جديدة موحدة في البلاد تحظى بدعم بلاده.

واختتم أوغلو تصريحاته بالتأكيد على وقوف الأتراك مع الليبيين في الأوقات الصعبة؛ لأن ليبيا مقدسة بشرقها وجنوبها وغربها بالنسبة لتركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية