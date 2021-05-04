شركة سرت: ضخ المياه إلى المنازل بالبريقة الجديدة 5 ساعات يوميا

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ضخ المياه إلى منازل مدينة البريقة الجديدة لمدة خمس ساعات من الرابعة إلى التاسعة مساء، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت عمليات المياه بإدارة المرافق والشحن بأنه تقرر ترشيد استهلاك المياه في البريقة الجديدة بناء على تنويه من إدارة جهاز النهر الصناعي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى استمرار العمل بهذه الساعات نحو ثلاثة أيام تقريبا، إلى حين عودة ضخ المياه عبر الخط المغذي ورفع منسوب خزان البريقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا