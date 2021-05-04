شركة الزاوية: هذه نتائج انفجار مرجل بخاري

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط أن انفجار المرجل البخاري ( 642-B1-C) أدى لإصابة أربع مستخدمين إصابات طفيفة بالإضافة لتعرض المرجل لأضرار مادية.

وقالت شركة الزاوية لتكرير النفط في بيان لها إنه تزامناً مع بداية تشغيل وحدات التكرير الاولى، وأثناء تجهيز المرجل البخاري ( 642-B1-C) لعمليات إعادة التشغيل من قبل اخصائيي إدارة التشغيل وبحضور مختصي إدارة الصيانة لإجراء عمليات الصيانة الموقعية اللازمة، حدث صباح أمس الاثنين انفجار بالمرجل البخاري ( 642-B1-C) مباشرة بعد محاولة إشعال الموقد رقم (1) بالمرجل ترتب عنه إصابات طفيفة لعدد أربعة مستخدمين تابعين لمنسقية صيانة الآلات الدقيقة كانوا متواجدين بالموقع، مع حدوث بعض الأضرار المادية بالمرجل ممثلة في حدوث إنبعاج بجسم المرجل مع سلامة كافة الوحدات الانتاجية الاخرى المحيطة به .

وأشارت الشركة إلى استمرار جميع العمليات التشغيلية بالمصفاة بصورة طبيعية”.