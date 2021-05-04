الدبيبه: التعبير وانتقاد أداء الحكومة حق أصيل لكل الليبيين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أن الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة هو حق أصيل لكل الليبيين وفقا للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية وتنظمه القوانين المعمول بها ذات العلاقة.

وأضاف الدبيبه في منشوره رقم 8 لسنة 2021 بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أنه “يمنع منعا باتا أي استهداف أو تضييق على الصحفيين بناء على آراءهم أو بسبب انتمائاتهم لمهنة الصحافة كما يمنع اعتقال أي صحفي أو استخدام العنف معه أثناء تأدية مهامه الصحفية أو التضييق عليه وأي تعامل يصنف كتجاوزات تصدر من البعض يتم التعامل معها وفق الإطار القانوني المنظم لهذا الأمر.

وشدد الدبيبه على أن الالتزام بحماية الصحفيين من المخاطر أثناء تأديتهم أعمالهم يأتي من ضمن أولويات الحكومة كما يمنع اعتقال الصحفيين أو احتجازهم داخل أي مقر أمني.

وأكد الدبيبه أن الحكومة تتعهد بضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم وأن يكون الإفصاح عنها واجبا وفقا للقواعد المهنية المنظمة للتعامل مع مصادر الأخبار وفقا للتشريعات النافذة

ولفت الدبيبه إلى العمل على “إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام في ليبيا بما يضمن توزيع المشاركة في الإدارة ورسم السياسات العامة لهذه المؤسسات من خلال استحداث مجالس للأمناء بالمؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل أوسع للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني”.