برنامج الأغذية العالمي يبحث مع بلدية طبرق الوضع الزراعي والغذائي في البلدية

أخبار ليبيا 24-خاص

بحث برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، الإثنين، مع بلدية طبرق الوضع الزراعي والغذائي، وكيفية تقديم المساعدات للبلدية.

أتى ذلك في اجتماع بين الموظف ببرنامج الأغذية العالمي صلاح بالحسن مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية الوضع الزراعي والغذائي في بلدية طبرق بحضور منسق قطاع الزراعة حدوث مفتاح وعضو المجلس التسييري عبدالكريم بوطابونة.

وقال بالحسن، لأخبار ليبيا 24، إنه جرى بحث المشاكل التي يتعرض لها قطاع الزراعة في بلدية طبرق وما يعانيه المزارع البسيط .

وأضاف بالحسن، أنهم طالبوا بتقييم كامل للوضع الزراعي في طبرق واحتياجاته، حتى تتضح الصورة لدينا لنساعد المزارع حتى يتمكن من زيادة إنتاجه والاعتماد على نفسه .

وذكر أن برنامج الأغذية العالمي قدّم العديد من المساعدات الغذائية في عدد من المدن وستكون طبرق مستهدفة من ضمن المدن التي ستقدم لها المساعدة الغذائية.