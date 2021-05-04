الخطة الأمنية “1” على طاولة “الداخلية” لتعزيز دور الشرطة الكهربائية

شهد ديوان وزارة الداخلية صباح يوم أمس الاثنين، قيام وزارة الداخلية، وبموجب تعليمات الوزير بخصوص التدابير اللازمة لدعم أعمال ومهام الشرطة الكهربية؛ باحتضان اجتماع لمناقشة تفاصيل وضوابط خطة التدابير الأمنية رقم 1، التي تسعى الوزارة، عن طريق تنفيذها؛ إلى الارتقاء بمستوى القدرات التنظيمية للشرطة الكهربائية.

وانطلق اجتماع تقابلي، في الواحدة من ظهر أمس، بمشاركة مساعدي مديري الأمن للشؤون الأمنية بمديريات “طرابلس، مصراتة، القربولي، تاجوراء، الجفارة، الخُمس، زليتن، قصر بن غشير”، بحضور كوكبة من الخبراء والمستشارين الأمنيين ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوزير.

وشهد الاجتماع الأمني، الذي عقد برئاسة مساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية العميد رمضان مختار برباش، تسليط الضوء على الخطوط العريضة للخطة الأمنية المذكورة.

وتناول المجتمعون آليات معالجة الممارسات غير القانونية التي تضرّ بالشركة العامة للكهرباء وتداعيات ذلك، وكيفية حماية المواطن من هذه الأضرار.

وفي أعقاب طرح وتبادل وجهات النظر؛ قرر المشاركون تبنّي حزمة من التوصيات التي تصبّ في صالح حماية هذا القطاع المهم من الآثار السلبية، والأضرار، إضافة إلى تعزيز أدوار ومهام الشرطة الكهربائية بوزارة الداخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية