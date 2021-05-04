وزير دفاع تركيا: وجودنا في ليبيا لحماية مصالحنا بشرق المتوسط

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارة إلى ليبيا إن الوجود التركي له أهمية من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط.

ورافق أكار رئيس الأركان العامة الجنرال يشار جولر في زيارة رسمية اليوم الثلاثاء إلى ليبيا، وكان في استقبالهم رئيس الأركان العامة الليبية اللواء محمد الحداد،.

وقال أكار إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ما زالت تقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في قضيتها العادلة، وكذلك الدفاع عن حقوقها ومصالحها.

وذكر أكار أن تركيا وليبيا لديهما تاريخ وقيم مشتركة، وأكد أن تواجد الجنود الأتراك في ليبيا يرجع إلى حماية حقوق وقانون إخوانهم ومساعدتهم.

وأشار أكار إلى أن الوجود التركي في ليبيا له أهمية حيوية أيضًا من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط، وأضاف: “نواصل أنشطتنا في شرق البحر المتوسط في إطار اتفاقية التفويض البحري مع ليبيا. ومحاولات اليونان تجاوزها هذا الاتفاق غير مجد.. نحن نؤيد حل المشكلات من خلال القانون الدولي وحسن الجوار والحوار والوسائل السلمية.