اجتماع مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم

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بحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الإثنين، أوجه التعاون والعمل المشترك مع وزارة التعليم بحكومة الوحدة.

وقالت اللجنة، إن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، ومستشار اللجنة للشؤون الإنسانية، جمال المبروك، اجتماعا مع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسي المقريف، لبحث أوجه التعاون الثنائي والعمل والمشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأضافت اللجنة، أن وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أكد على الدعم الكامل لوزارة التربية والتعليم، والإسهام في إنجاح خططها وبرامجها التي تعتزم القيام بها، وكما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الثنائي .