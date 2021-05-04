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وزير الاقتصاد يتفقّد مخازن صندوق مُوازنة الأسعار في بنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقّد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مخازن السلع التموينية التابعة لصندوق مُوازنة الأسعار بمدينة بنغازي؛ للاطلاع على الحالة العامة للصندوق والسعة التخزينية.

ورافق الحويج في زيارته مدير إدارة صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي، حيث اطّلع الطرفان على ظروف التخزين، والقدرة الاستيعابية، وأصناف وكميات السلع المتوفرة.

إلى ذلك؛ أكد المكتب الإعلامي للوزارة، أن الوزير اعتمد محاضر توحيد الجهات التابعة للوزارة، ممثلة في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وهيئة الإشراف على التأمين، ومركز تنمية الصادرات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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