إيطاليا تمنع اعتراض زورق ليبي لقوارب صيد في المياه الدولية

تدخلت فرقاطة تابعة للقوات البحرية الإيطالية لإنقاذ سبعة قوارب صيد إيطالية مهدّدة بوصول زورق مطاطي عالي السرعة من ساحل شرق ليبيا.

وقالت وكيلة وزارة الدفاع في الحكومة الايطالية، ستيفانيا بوتشاريللي: تم تأمين القوارب الإيطالية، التي كانت تمارس أنشطة الصيد في المياه الدولية، وهي تتجه شمالًا في وسط البحر المتوسط.

وفي لهجة تحذيرية، توعدّت “بوتشاريللي” بأنه لن يكون من المسموح، مستقبلاً، إعطاء المجال للسلطات الليبية باعتراض أو تهديد قوارب الصيد الايطالية، التي تتصرف بطريقة قانونية في المياه الدولية، ولن يسمح بالاستيلاء على هذه القوارب، على النحو الذي وقع في الأول من سبتمبر الماضي.

وأضافت المسؤولة الإيطالية: الأجواء باتت مناسبة لصياغة تفاهم ملزم مع الجانب الليبي بخصوص وضع إطار للمياه الدولية أمام سواحل برقة.

وأشارت إلى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يعتبر ثمرة للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء، ماريو دراغي، إلى طرابلس، والتي ساهمت في فتح مجال للحوار مع السلطات التنفيذية المنتخبة مؤخرًا في ليبيا.

ودعت “بوتشاريللي” وزارة الخارجية الإيطالية إلى ضرورة بدء حوار فني موسع مع الوزارات الأخرى للتوصل إلى صيغة هذا التفاهم الذي سيتم عرضه على الطرف الليبي، بهذا الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية