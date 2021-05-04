بينهم أطفال صغار جداً.. إعادة 700 مهاجر غير شرعي إلى ليبيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن “أكثر من 700 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة”.

وقالت المتحدثة باسم فرع المفوضية في إيطاليا، كارلوتّا سامي، على تويتر، إن “من بين المهاجرين المذكورين كان هناك أطفال صغار جدًا أيضاً، فضلا عن أشخاص يحتاجون إلى المساعدة”.

وأضافت “سامي”أن “الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى، كما سيخاطرون بمزيد من الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر”، لافتة؛ إلى أن “ليبيا ليست ملاذًا آمنًا”.

تجدر الإشارة إلى أن فرع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، كان قد ذكر على (تويتر)، أنه “تم اعتراض حوالي 95 شخصًا في البحر من قبل خفر السواحل الليبي”، والذين “أعادهم إلى طرابلس هذا المساء”. واختتمت موضحة أنها قدمت لهم “الأغطية والماء والمساعدات الطبية”.